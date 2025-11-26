Сенатор объяснил смысл изменения расчета алиментов

Если в России примут инициативу об установлении суммы алиментов на уровне половины МРОТ, то это исключит ситуации, когда мужчины специально занижают свои доходы для уклонения от уплаты. Иногда они платят не более 3-5 тыс. рублей в месяц, скрывая при этом свою официальную зарплату, объяснил 360.ru сенатор Айрат Гибатдинов.

Необходимость принятия новых норм сенатор объяснил большим количеством обращений от россиян, которые жалуются на уклоняющихся от уплаты родителей. Так, зачастую мужчина, устраиваясь на работу, числится на ней неофициально, а уровень своих доходов скрывает, пояснил Гибатдинов. В итоге иногда сумма алиментов не превышает 3-5 тыс. рублей в месяц.

«Как можно для своего собственного ребенка выделять такие средства? Я считаю, что хотя бы минимальный порог должен быть», — заявил он.

Сенатор призвал установить минимальный порог по выплатам алиментов, подчеркнув, что в данном случае продвигает инициативу как отец двоих детей, а не как политик. По его мнению, введение такой меры позволит сделать недобросовестных родителей более ответственными по отношению к своим детям.

Напомним, соответствующий законопроект Гибатдинов разработал в соавторстве с депутатами Госдумы от КПРФ. В тексте документа отмечается, что для трудоспособных родителей размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей должен составлять: на одного ребенка — половина, на двух детей — три четверти, на трех и более и детей — полный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. С будущего года сумма МРОТ составит 27 093 рубля в месяц.

Ранее суд отказал россиянке в списании миллионного долга по алиментам.