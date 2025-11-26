В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ

КПРФ предложила установить минимальные алименты на уровне не менее половины МРОТ

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

В тексте документа отмечается, что для трудоспособных родителей размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей должен составлять: на одного ребенка — половина, на двух детей — три четверти, на трех и более и детей — полный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.

По словам Гибатдинова, предложение должно закрепить существующую судебную практику, по которой решение о сумме алиментов соразмерно сумме прожиточного минимума.

Он утверждает, что зачастую сторона, уклоняющаяся от выплат, может найти лазейки, что приводит к дальнейшим судебным тяжбам.

До этого юрист Анна Штейнфельд рассказала, что в случаях, в которых развод доходит до суда, договориться о разделе имущества становится практически невозможно, поэтому все имущественные вопросы желательно решать до этого процесса.

Ранее юрист объяснил, как добиться алиментов, если бывший супруг имитирует финансовую несостоятельность.