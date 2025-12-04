На Камчатке новогоднюю елку чуть не унесло ветром

В Петропавловске-Камчатском украшенную елку чуть не унесло ветром

В Петропавловске-Камчатском украшенную новогоднюю елку чуть не унесло ветром. Видео публикует RT в Telegram-канале.

На кадрах видно, как праздничное дерево сносит порывом ветра, однако упала ли елка — неизвестно.

Как уточняет канал, Камчатку накрыл циклон, снег с дождем в регионе ожидается и 5 декабря.

2 декабря сообщалось, что главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль 10 декабря. Уточняется, что подходящее дерево нашли на территории Рузского муниципального округа Московской области. Высота ели равна 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Ее планируют спилить 8 декабря.

До Кремля главную новогоднюю елку будут транспортировать на специальном автопоезде. Ель провезут через ворота Спасской башни, а затем установят на Соборной площади.

До этого дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что к Новому 2026 году рекомендуется украшать елку игрушками под металл и бантиками.

