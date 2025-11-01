На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка в парике обманула салон по аренде авто в США

SHOT: россиянка в парике арендовала машину в США и продала ее
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

В США россиянка обманула салон по аренде автомобилей, продав их машину за 3 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Девушка по имени Юлия взяла в аренду роскошный Infiniti QX80: R-Spec. Сотрудники салона ничего неладного не заподозрили и спокойно дали ей машину. Юлия исправно оплачивала страховку, депозит и другое. Единственное, что смущало работников фирмы, — парик, который россиянка регулярно надевала, приходя к ним», — говорится в публикации.

Впоследствии оказалось, что полиция изъяла у девушки Infiniti в качестве вещдока. В октябре Юлия попыталась продать автомобиль за 10 млн рублей, а затем снизила цену до 3,2 млн рублей. Тогда покупатель быстро нашелся. Отмечается, что девушка заключала договор по поддельным правам.

До этого певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала об атаке мошенников на свой аккаунт во время поездки в автомобиле.

«Мои хорошие, всем привет, мне удалось сейчас прямо вернуть свой аккаунт. Это я, ваша Оля. Три бессонные ночи вот я наконец-таки получила возможность общаться с вами, но эти мошенники могут опять его взломать», — пояснила она.

Ранее в Южной Корее и Китае не осталось подержанных авто из-за россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами