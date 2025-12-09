Из США депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей

США передали РФ афериста, находившегося в розыске за обман на 123 млн рублей

США депортировали гражданина России Заира Сямиуллина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По информации следствия, мужчина ввел в заблуждение знакомую женщину и предложил ей инвестировать деньги в якобы выгодные проекты, реализуемые в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. В результате в период с 2010 по 2012 годы женщина перевела злоумышленнику более 123 млн рублей. Получив средства, Сямиуллин скрылся. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«По поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск», — говорится в заявлении.

Впоследствии в надзорное ведомство поступили сведения о том, что компетентные органы США рассматривают дело о нарушении Сямиуллиным иммиграционного законодательства страны. После этого Генпрокуратура РФ предоставила американским коллегам все необходимые материалы о мужчине.

«Сегодня в аэропорту Домодедово в Москве он задержан российскими правоохранительными органами», — подчеркивается в публикации.

В ней уточняется, что злоумышленника собираются привлечь к уголовной ответственности.

Ранее с Филиппин депортировали гражданина РФ, обвиненного в серии мошеннических действий.