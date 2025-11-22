МВД назвало самые популярные схемы мошенничества в России в 2025 году

МВД: мошенники чаще всего обманывают с переводом денег и безопасным счетом

В 2025 году россияне чаще всего сталкиваются с мошенническими схемами, связанными с переводом денег на так называемый «безопасный счет», инвестициями в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товары. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

В ведомстве пояснили, что при схеме с «безопасным счетом» злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов, государственных учреждений или финансовых организаций, предупреждают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру. При этом мошенники могут угрожать уголовной ответственностью за содействие ВСУ и использовать другие психологические приемы.

МВД также отметило популярность схем с инвестированием в криптовалюту через мошеннические сайты. Под видом брокеров аферисты предлагают управлять счетами, подделывают данные о доходе и заставляют жертв вносить новые суммы. После прекращения поступления средств личные кабинеты блокируются, а деньги присваиваются.

Еще одним распространенным способом обмана остаются онлайн-площадки: злоумышленники направляют жертвам фишинговые ссылки через мессенджеры, получают данные банковских карт и похищают деньги. Кроме того, участились случаи присвоения предоплаты за товары и услуги, заказанные в интернете.

Ранее в России захотели ввести систему SMS для пресечения деятельности мошенников.