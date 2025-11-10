Стало известно, как мошенники заставляют россиян оформлять кредитные карты

Аферисты под видом работодателей заставляют оформлять россиян кредитные карты. Об этом, ссылаясь на материалы МВД, сообщает РИА Новости.

Потерпевшие находят удаленную работу по заполнению карточек товаров для маркетплейсов, после чего с ними связываются «специалисты» и сообщают о необходимости пройти бесплатное обучение. Для этого следует оформить кредитную карту, а затем перевести на счет лжеработодателей деньги для якобы рабочих нужд. Мошенники при этом обещают возвратить средства. Потерпевшие переводили деньги, но в итоге не получали ни работы, ни возврата перечисленных средств.

9 ноября в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства внутренних дел России предупредили, что цифры на оборотной стороне карты, ПИН-код, пароли из банковских уведомлений и срок действия карты нельзя сообщать никому.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с маркетплейсами.