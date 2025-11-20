Каждый второй россиянин в этом году рассчитывает на тринадцатую зарплату

Каждый второй россиянин рассчитывает в конце года получить тринадцатую зарплату или премию. Причем среди мужчин доля ожидающих дополнительные выплаты выше, чем среди женщин, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Количество ожидающих премию или 13-ю зарплату второй год остается на максимальном уровне – в прошлом 2024 году о таких ожиданиях заявили 52% опрошенных, в этом году чуть меньше – 50%. Не ожидают никаких поощрительных выплат 41% россиян, а еще 9% сомневаются.

Самые оптимистичные ожидания зафиксировали у молодежи до 35 лет – среди них на премию рассчитывают более половины опрошенных (54%). В возрастной категории от 35 до 45 лет выплаты ожидают 52% работников, а среди тех, кто старше 45 лет этот показатель сократился до 41%.

Интересно, что различаются ожидания и в зависимости от уровня образования – так, среди сотрудников с высшим образованием получить 13-ю зарплату рассчитывают 50% опрошенных, а среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование – 44%. Причем среди тех, кто получает от 150 тыс. рублей в месяц, процент ожидающих премии наиболее высок – на них рассчитывают 62% работников.

Исследование аналитиков Superjob подготовлено на основе опроса 3 тыс. россиян из числа активно работающего населения из всех округов страны.

Напомним, российским законодательством не предусмотрена выплата 13-й зарплаты сотрудникам, поэтому работодатель сам может определять, будет ли такая выплата и по каким критериям она начисляется. Как объяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, на получение данного вида денежного поощрения могут рассчитывать работники, выполняющие определенные условия компании. Это может быть достижение плановых показателей, отсутствие дисциплинарных взысканий или решение руководства наградить сотрудников за общие результаты.

Ранее в Общественной палате предложили вернуть 13-ю зарплату.