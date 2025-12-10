Медик рассказала, когда наступит пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России поднялась выше еженедельного эпидемического порога на 4,9%. Об этом ТАСС сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева.

«По прогнозам эпидемиологических служб, ожидается дальнейшее повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ с максимальной заболеваемостью в последней декаде декабря», — сказала она.

По словам Вахрушевой, по состоянию на начало декабря Россия уже вступила в эпидемический период по гриппу. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в целом по стране превысила эпидемический порог на 4,9%, а в ряде городов — Оренбурге, Смоленске, Твери, Улан-Удэ, Хабаровске — на 20% и более, отметила специалист.

Эксперт добавила, что в предновогодний период россияне чаще оказываются в местах массового скопления людей, что повышает риски заражения. В связи с этим Вахрушева посоветовала соблюдать индивидуальные меры профилактики: носить медицинские маски, регулярно мыть руки, проветривать помещения, полноценно питаться и отдыхать.

В конце ноября эксперты развеяли миф о том, что ОРВИ можно вылечить с помощью алкоголя — например, горячего глинтвейна. На самом деле такой подход крайне опасен для здоровья — спиртное наносит вред даже здоровому человеку, а в момент, когда организм борется с простудой, может ударить по нему еще сильнее, отметили специалисты.

Ранее вирусолог заявил, что роста заболеваемости ОРВИ к Новому году ждать не стоит.