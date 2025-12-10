На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медик рассказала, когда наступит пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Вахрушева: пик заболеваемости ОРВИ и гриппом наступит в последней декаде декабря
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России поднялась выше еженедельного эпидемического порога на 4,9%. Об этом ТАСС сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева.

«По прогнозам эпидемиологических служб, ожидается дальнейшее повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ с максимальной заболеваемостью в последней декаде декабря», — сказала она.

По словам Вахрушевой, по состоянию на начало декабря Россия уже вступила в эпидемический период по гриппу. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в целом по стране превысила эпидемический порог на 4,9%, а в ряде городов — Оренбурге, Смоленске, Твери, Улан-Удэ, Хабаровске — на 20% и более, отметила специалист.

Эксперт добавила, что в предновогодний период россияне чаще оказываются в местах массового скопления людей, что повышает риски заражения. В связи с этим Вахрушева посоветовала соблюдать индивидуальные меры профилактики: носить медицинские маски, регулярно мыть руки, проветривать помещения, полноценно питаться и отдыхать.

В конце ноября эксперты развеяли миф о том, что ОРВИ можно вылечить с помощью алкоголя — например, горячего глинтвейна. На самом деле такой подход крайне опасен для здоровья — спиртное наносит вред даже здоровому человеку, а в момент, когда организм борется с простудой, может ударить по нему еще сильнее, отметили специалисты.

Ранее вирусолог заявил, что роста заболеваемости ОРВИ к Новому году ждать не стоит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами