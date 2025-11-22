Дроны против «черных бандитов»: как в России пытаются справиться с бакланами

В Бурятии предложили бороться дронами с новой грозой России — большими бакланами. Рыбаки бьют тревогу от Татарстана до Якутии, обвиняя их в массовом уничтожении рыбы. Баклана пытаются истребить не первый год, его предлагали отстреливать за деньги, отгонять пугалами, уничтожать гнезда — но птиц как будто становится только больше. В то же время орнитологи считают, что бакланом пытаются замаскировать другую неудобную проблему. Почему все ненавидят «черного бандита» и действительно ли он виновен в приписываемых бедах — разбиралась «Газета.Ru».

«Умертвить, как бездомных собак»

«Черная чума», «вьетнамские истребители», «черные бандиты», «пернатые преступники» — как только не называют бакланов, которых в России подозревают в разных преступлениях. Казалось бы, это всего лишь птицы, пусть и большие (большой баклан является одной из самых крупных птиц, с размахом крыльев 120–160 см). Однако это они когда-то разрушили крышу стадиона «Зенит-Арена» в Петербурге, а теперь регулярно оккупируют водоемы в разных регионах и в промышленных масштабах уничтожают рыбу. И если история с «Зенит-Ареной» оказалась шуткой (так как жаловавшийся на проблему бывший вице-губернатор признался, что все выдумал), то насчет рыбы власти настроены серьезно. Последнее время бакланы вновь стали героями новостей из-за главы Бурятии Алексея Цыденова, который предложил решить проблему в духе времени — поднять против птиц дроны.

«Может быть, звучит жестко в экран, но это ситуация такая, где нужно принимать жесткие меры <...> Не знаю, хоть беспилотниками гонять над гнездами, охотникам доплату за каждую голову сделать. Любыми методами, но ситуация пришла уже в ту стадию, когда нужны кардинальные меры», — заявил губернатор в ноябре во время своей «прямой линии».

Так он описал происходящее на Байкале, где бакланы, по словам Цыденова, слишком расплодились и наносят «большой вред». По оценкам ученых, популяция на северном берегу озера насчитывает примерно 40 тыс. особей, однако местные власти считают эти данные заниженными.

«Я не буду говорить, что это юридический факт: как личное восприятие, мне кажется, этого баклана гораздо больше, чем 40 тысяч, после того, что я сам своими глазами видел», — подчеркнул Цыденов, поручив готовиться к активной борьбе с птицами с весны 2026-го.

В Бурятии и соседней Иркутской области бакланов особенно недолюбливают. Здесь с ними пытаются сражаться не первый год. Кроме дронов бакланов предлагали гонять пугалами, разорять кладки яиц и даже подкидывать в гнезда мандарины, которых якобы боится птица.

«Он боится всех движений, всех шевелений. Можно ставить пугала. Делать человеческие пугала, на подшипниках, трубы — пугало будет от ветра вращаться, и он будет улетать. Да, это смешно. А еще смешно будет для всех — он не любит цитрусовые. Мандаринку кинул в гнездо — все, он улетает», — такие идеи, к примеру, звучали на одном из рабочих заседаний администрации Братского района, которое посвятили бакланам.

«А нельзя, допустим, ну, как прерываем беременность, так и когда они гнездятся — в это время яйца собирать, чтобы регулировать. Три отложили, два забрали, или все забрали — так можно регулировать», — высказывался в том же духе депутат Народного Хурала Бурятии Леонид Белых.

Осенью 2025-го в Хурале обсуждали, как баклан «тоннами» пожирает рыбу в реках и озерах. Там же птиц сравнивали с бездомными собаками, которых в Бурятии разрешили убивать.

«История напоминает вопрос с бесхозными собаками — тогда мы набрались сил, приняли решение [об умерщвлении агрессивных бродячих собак] одними из первых в стране. На сегодня актуальность проблемы снижена: сколько жизней детей мы сохранили, приняв жесткое законодательство», — указывал депутат Хурала Андрей Невьянцев.

Другой депутат, Вадим Бредний, отметил, что баклан «тратит» государственные средства. Ведь Россия направляет сотни миллионов рублей на то, чтобы восстановить в Байкале ценную промысловую рыбу омуль.

«А куда все это идет? На кормовую базу бакланам — это нонсенс, и, к сожалению, нет на сегодня никаких законных мер против бакланов», — резюмировал Бредний.

На бакланов действительно нельзя охотиться просто так, как и уничтожать их гнезда. Раньше большой баклан был занесен в Красную Книгу Бурятии и Иркутской области, еще недавно его разрешали добывать лишь в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. При этом тревожные слухи про «крылатых браконьеров», что «черными тучами» кружат над водой, теперь приходят из Татарстана, Сибири, Тувы, Красноярского края, Тюменской области и даже Якутии, куда стал мигрировать этот вид.

Чиновники везде действуют одинаково — на волне панических новостей об уничтожении рыбы периодически открывают охоту на большого баклана. Самим охотникам, однако, такая птица не интересна. Ее не едят из-за плохого запаха мяса, а патроны сейчас дорогие, чтобы просто так переводить.

По подсчетам Бурприроднадзора, на истребление одного баклана охотник должен потратить минимум 730 рублей. Весной 2023-го «в связи с превышением показателя максимальной численности» птицы ее разрешили отстреливать в некоторых районах Бурятии в течении несколько месяцев. Муниципалитетам рекомендовали компенсировать затраты охотников. Эффект получился нулевой.

«Охотники не смогли освоить установленную квоту в 3 тыс. птиц, добыто было лишь 2,5 тыс. особей. Охота на бакланов не только затратна, но и не приносит коммерческой выгоды», — резюмировал Бурприроднадзор.

В то же время эксперты говорят, что проблема бакланов раздута и маскирует другую, которую обсуждают с гораздо меньшим рвением. А именно — настоящих браконьеров, ущерб от которых легко списать на «пернатых вредителей».

«Рыба — это то, что принадлежит только мне»

«Любой орнитолог скажет, что такие заявления [как в Бурятии о бакланах] — полная чушь… Вся эта история с бакланом показывает крайне низкий уровень экологической культуры. Он очень низок у чиновников, очень низок у местных жителей», — объясняет «Газете.Ru» кандидат биологических наук, член экспертного совета иркутского отделения Союза охраны птиц России Виталий Рябцев.

Баклан издавна жил на Байкале, он естественная часть экосистемы, уточняет специалист. Но люди успели от него отвыкнуть, так как во второй половине XX века птицы исчезли. Эксперты называют разные причины, от строительства Иркутской ГЭС до голодных послевоенных лет, когда люди стали есть все, что могли достать, в том числе яйца бакланов. Так или иначе, с улучшением экологической ситуации, в двухтысячных баклан стал возвращаться на Байкал. В 2019 году ученые установили, что популяция достигла своего предела и перестала быстро расти. В том же году в Минприроды подчеркнули, что численность баклана нельзя искусственно регулировать на особо охраняемых природных территориях вокруг Байкала.

Обычных рыбаков, однако, заявления экологов не успокаивают. В упрек бакланам, как правило, ставят прожорливость. При этом чем более кардинальные предлагают меры борьбы, тем большие числа приводят, рассуждая о том, сколько может проглотить один баклан.

«Огромные черные тучи выплывают из тумана, вот просто пожирают эту рыбу, ныряют, выныривают, ныряют, выныривают. В день под килограмм съедают <…> Они просто жируют <…> Эта птица стала паразит, которая стала заселять все регионы, всей России, от Калининграда до Дальнего Востока», — негодуют рыбаки в соцсетях и разговорах с журналистами, в красках расписывая бесконечные стаи ненасытных птиц.

В реальности баклан может переварить в день примерно полкилограмма рыбы, уточнил Рябцев в беседе с «Газетой.Ru».

«В основном, наверное, на 90% баклан питается байкальскими бычками. Это рыбы, которые совершенно не используются рыбаками… Во время нереста баклан ловит омуль, наносит некоторый ущерб, но это ущерб, несопоставимый с ущербом от браконьерского лова», — указывает эксперт.

Более того, как раз-таки бычки-ротаны — это настоящие вредители для человека. Примерно 70 лет назад их завезли на Байкал, и ротан смог прижиться в дельте реки Селенги, там же, где какое-то время жизни обитают мальки омуля.

«Ротана стала очень много, он в массе уничтожает мальков и наносит огромный урон популяции омуля. А баклан организовал в этой дельте свои крупные колонии и в летние месяцы ловит ротана в большом количестве. Только этими действиями он уже приносит омулю больше пользы, чем вреда, когда поедает его», — подытожил орнитолог.

Кроме оскудения водоемов бакланов винят в уничтожении растительности. Из-за их рациона помет птиц сильно защелачивает почву, и там, где они гнездятся, ничего не растет. Голые скалы, мертвые деревья — все это только убеждает россиян в опасности «токсичной» птицы. Хотя специалисты и здесь подчеркивают, что колонии бакланов не столь многочисленны, чтобы нанести серьезный ущерб растительному миру.

«Люди жалуются, что умирает лес, но это зависит от того, с чем сравнивать. От пожара гораздо больше уничтожается леса, чем здесь», — сравнивал руководитель забайкальского природного парка «Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.

Тем не менее, местные жители, как и власти, чаще к орнитологам не прислушиваются и птицу заочно ругают (хоть и жалеют патронов на ее истребление). По мнению Рябцева, это связано с тем, что среди россиян в целом бытует «мировоззрение браконьера».

«Дело в том, что браконьерская ловля рыбы — это широко распространенное явление в Сибири. И по этой причине мировоззрение браконьера тоже широко распространено в обществе. «Рыба — это то, что принадлежит только мне. Если кто-то рыбу ловит помимо меня, значит, он залез в мой карман, наносит ущерб конкретно мне». Вот они и пытаются бороться [с «ворами»-бакланами] всеми методами», — резюмировал орнитолог.