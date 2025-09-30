Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

Депутат Народного Хурала Бурятии Вадим Бредний вспомнил знаменитую фразу президента России Владимира Путина, призвав «мочить в сортире» бакланов (род морских птиц семейства баклановых). Запись его выступления на заседании парламента опубликована в соцсети «ВКонтакте».

По словам парламентария, во время рабочих поездок жители регионов говорят ему о необходимости принятия закона, который разрешал бы регулировать численность бакланов путем их отстрела и разорения гнезд. Бредний отметил, что это единственный способ борьбы с птицами, которые уничтожают омуля по всей республике в то время как государство тратит сотни миллионов рублей на восстановлении их популяции.

В пример депутат привел 13 регионов РФ, где разрешен отстрел бакланов, включая Республику Тыва. По его мнению, отношение к этим птицам должно быть, как к террористам и вредителям.

«Как к террористам Владимир Владимирович Путин сказал надо относиться в свое время, когда начал править — «будем мочить их, даже если обнаружим в сортире». Вот эта борьба приносит результаты», — заявил депутат.

Фраза «мочить в сортире» стала одной из самых известных в речи Владимира Путина. Он произнес ее 24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане, когда занимал пост премьер-министра.

Ранее герой одного из политических мемов 90-х повторил его на встрече с Путиным.