Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов

Президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер РФ] головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал Путин в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

С предложением о введении полного запрета вейпов в России к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

В ответ на ее предложение Путин одобрительно кивнул, подчеркнув, что важно не только принять соответствующее решение, но и проводить работу среди молодежи.

21 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сигарет и вейпов на остановках. По мнению авторов документа, продажа соответствующей продукции в павильонах на остановках способствует ее доступности для населения, включая молодежь, так как часто эти павильоны расположены возле учебных заведений.

В сентябре сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин Ольга Епифанова сообщила, что России могут ввести полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне специально отведенных мест для курения и дома. Ограничения с большой долей вероятности появятся в ближайшие годы.

Ранее на Мальдивах навсегда запретили сигареты для поздних зумеров.