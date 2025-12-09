На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье стартовал прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»

Андрей Воробьев объявил старт приема заявок на премию с фондом в 80 млн рублей
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье стартовал прием заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело», фонд которой в этом году составит 80 млн рублей. Эти средства распределят между сотней победителей конкурса. Об этом объявил глава региона Андрей Воробьев, поблагодарив участников проекта и волонтеров, сообщает 360.ru.

Главной темой премии этого года стала помощь участникам военной спецоперации и их близким.

«В этом году по традиции мы отметим лучших из лучших: наших героев, которые приближают победу на фронте и в тылу, обеспечивают добрые перемены в регионе, заботятся о тех, кто в этом особенно нуждается», — подчеркнул губернатор, поблагодарив всех, кто готов прийти на помощь и творит добро, воплощая собой пример для остальных жителей.

В этом году всего планируется выбрать сто победителей в таких номинациях, как «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело». Лауреаты смогут получить денежный приз, который затем направят на реализацию своих проектов, затрагивающих помощь бойцам, организацию и логистику гуманитарных грузов и так далее.

Отметим, что всего за все время существования премии ее лауреатами стали 13 тыс. человек, а общий призовой фонд за 12 лет составил около 1,5 млрд рублей.

Анкеты и заявки на участие принимаются с 9 по 15 декабря на официальном сайте премии.

Ранее в Подмосковье подвели итоги второго сезона премии «Россия — страна возможностей».

