В Подмосковье подвели итоги второго сезона премии «Россия — страна возможностей»

В Мастерской управления «Сенеж» прошла торжественная церемония награждения победителей второго сезона премии Президентской платформы «Россия — страна возможностей», на площадке объявили 10 лауреатов основных номинаций, чьи проекты в сфере науки, культуры, образования, экологии, предпринимательства и других социально значимых областей признаны наиболее значимыми для общества, сообщила пресс-служба премии.

По данным организаторов, на премию в этом году поступило более 58 тыс. заявок из всех 89 регионов России, а также 58 зарубежных стран. В финал вышли 100 участников из 37 регионов, отобранных экспертами и народным голосованием в мини-приложении в мессенджере MAX — в нем приняли участие свыше 120 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин направил финалистам приветственный адрес, его зачитал глава президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин. В обращении президент России отметил вклад участников в развитие страны и их активное участие в научных, образовательных, творческих, экологических и волонтерских проектах.

В ходе мероприятия были определены победители 10 основных номинаций. Из них двое представляют Москву, также лауреатами стали участники из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Орловской, Челябинской, Саратовской, Псковской и Московской областей и Донецкой народной республики.

Победителям будет обеспечено индивидуальное продвижение и медиа-сопровождение, также они получат возможность стать амбассадорами платформы и выступать экспертами на федеральных мероприятиях.

На церемонии также вручили специальные награды от партнеров премии. Их получили Камиль Ижболдин («История успеха РСВ»), Данил Кучеренко («Социальная миссия», ИРИ), Юлиана Борейша («Росмолодежь.Предпринимай»), Дмитрий Потапов («Выбор Первых»), Евгений Сотников («Наставничество», центр «Машук»), а также финалисты, получившие поддержку Агентства стратегических инициатив в номинации «Страну меняют люди».

Кроме того, награды вручали «Русская Медиагруппа», VK и платформа «Дзен».

Церемония прошла с участием финалистов двух сезонов премии, экспертов, партнеров и представителей общественных организаций. Все финалисты получили сертификаты на путешествие по России.