Москву и Подмосковье накроет волна тепла после коротких морозов

Синоптик Позднякова: в предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ударят морозы
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается резкое похолодание, придут небольшие морозы. После этого на смену такой погоде придет волна тепла, рассказала 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова.

В субботу в столице ожидается до -2…-4 градусов, по области – чуть холоднее, при этом будет идти снег. Сохранится холодная погода и в воскресенье, причем, как только небо станет ясным, а ветер стихнет, морозы усилятся. Прогнозируется, что 14 декабря температура воздуха уже опустится до -12…-13 градусов в ночные часы, рассказала синоптик.

Однако продлится такая холодная погода недолго – вскоре после этого регион накроет новая волна тепла, выпавший снег растает. В то же время до конца декабря температура воздуха в Москве и области будет преимущественно отрицательной, отметила Позднякова. На новогоднюю ночь она пообещала жителям снежный покров.

Ранее москвичей предупредили о «погодных качелях» на этой неделе.

