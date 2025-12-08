Москвичей предупредили о «погодных качелях» на этой неделе

На этой неделе в Москве ожидаются «погодные качели». Если понедельник пройдет без осадков и с плюсовой температурой, то во вторник к вечеру пойдет снег, а столбики термометров опустятся до –1 °С. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду, по его словам, земля побелеет — выпадет снег, а температура составит около 0 °С. При этом в четверг и пятницу через столицу пройдет теплый фронт: мокрый снег перейдет в дождь, а воздух прогреется до +5...+6 °С. Однако качели на этом не закончатся, предупредил эксперт.

«В субботу навалится холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться промозглыми северо-западными ветрами со скоростью до 15 метров в секунду, которые начнут вовлекать за собой более студеные массы воздуха. Будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные снегопады, температура начнет понижаться. Ночью 13 декабря ожидается до –3...–6 градусов, а днем будет до минус –5...–8 градусов», — детализировал Тишковец.

Метеорологическая зима наступит примерно в середине декабря, добавил он.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал «Газете.Ru», что ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно. Он отметил, что к Новому году люди без снега не останутся.

