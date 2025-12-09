На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как правильно делать деловые комплименты

Специалист Ветлицкая: деловые комплименты лучше делать через качества и навыки
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Деловые комплименты коллегам лучше делать через качества и навыки, предметы, отражающие личность, а также собственные ощущения. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому поведению Елизавета Ветлицкая.

По ее словам, слишком широкие формулировки («вы самый лучший», «вы идеальны») могут вызвать недоверие, поскольку переходят в лесть. Она уточнила, что комплименты должны поддерживать рабочий процесс, а не превращаться в социальную игру. Например, можно сказать: «Ваши комментарии помогают фокусировать совещание» или «Вы точно подмечаете детали — это ускоряет работу команды».

При этом замечания про внешность допустимы только в теплой, дружеской коммуникации, заключила Ветлицкая.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого говорила, что использовать эмодзи в рабочих сообщениях и в деловой переписке неэтично. Кроме того, по ее словам, не стоит сокращать слова вежливости в такой переписке. Например, писать «спс» вместо «спасибо», «пжлст» вместо «пожалуйста». Богачева также призвала не удалять отправленные сообщения без объяснения причины. Вместо этого можно написать: «Прошу прощения, информация больше не актуальна».

Ранее россиянам объяснили, как должен быть оплачен труд в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами