Россиянам объяснили, как правильно делать деловые комплименты

Деловые комплименты коллегам лучше делать через качества и навыки, предметы, отражающие личность, а также собственные ощущения. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому поведению Елизавета Ветлицкая.

По ее словам, слишком широкие формулировки («вы самый лучший», «вы идеальны») могут вызвать недоверие, поскольку переходят в лесть. Она уточнила, что комплименты должны поддерживать рабочий процесс, а не превращаться в социальную игру. Например, можно сказать: «Ваши комментарии помогают фокусировать совещание» или «Вы точно подмечаете детали — это ускоряет работу команды».

При этом замечания про внешность допустимы только в теплой, дружеской коммуникации, заключила Ветлицкая.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого говорила, что использовать эмодзи в рабочих сообщениях и в деловой переписке неэтично. Кроме того, по ее словам, не стоит сокращать слова вежливости в такой переписке. Например, писать «спс» вместо «спасибо», «пжлст» вместо «пожалуйста». Богачева также призвала не удалять отправленные сообщения без объяснения причины. Вместо этого можно написать: «Прошу прощения, информация больше не актуальна».

