Россиянам объяснили, как должен быть оплачен труд в новогодние праздники

Работа во время новогодних праздников должна быть компенсирована в двойном размере. Об этом «Известиям» рассказала независимый HR-эксперт Анна Аликова.

«В России, как правило, такая работа оплачивается в двойном размере. За работу в период новогодних праздников часто устанавливается надбавка в размере 100%, что фактически означает удвоение обычной заработной платы», — объяснила специалист.

Она предупредила, что игнорирование работодателем правил оплаты труда в праздничные дни может повлечь за собой разбирательства. В случае отсутствия положенных надбавок работник имеет право направить жалобу в трудовую инспекцию.

По словам эксперта, дополнительное вознаграждение должно быть рассчитано исходя из среднего заработка сотрудника за обычные рабочие дни.

HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак до этого рассказала «Газете.Ru», что декабрь и январь традиционно считаются не лучшими месяцами для поиска новой работы. Однако, по ее словам, есть и свои исключения, поэтому в первую очередь стоит оценить ситуацию внутри текущей компании.

