Россиянам объяснили, можно ли использовать эмодзи в рабочей переписке

Использовать эмодзи в рабочих сообщениях и в деловой переписке неэтично. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

«Их можно использовать при общении с давними партнерами, коллегами, хорошими знакомыми и друзьями. Словом, с теми адресатами, с кем такой формат устоялся. Однако в классической переписке по электронной почте с малознакомыми или в чате с руководителем все же стоит отказаться от этого», — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, не стоит сокращать слова вежливости в такой переписке. Например, писать «спс» вместо «спасибо», «пжлст» вместо «пожалуйста». Богачева также призвала не удалять отправленные сообщения без объяснения причины. Вместо этого можно написать: «Прошу прощения, информация больше не актуальна».

В целом специалист призвала соблюдать в переписке базовые правила русского языка.

Результаты опроса hh.ru (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что более половины опрошенных российских работодателей (58%) заявили, что забота о стабильности команды всегда была их приоритетом. Еще 22% начали активнее удерживать сотрудников в последние два года. С начала 2025 года об усилении мер заявили 5% респондентов, в 2024 году — 10%, с 2022 года — 7%.

Ранее стало известно, сколько российских фрилансеров вернулись на обычную работу.