На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, можно ли использовать эмодзи в рабочей переписке

Специалист Богачева: эмодзи не стоит использовать в рабочей переписке
true
true
true
close
ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

Использовать эмодзи в рабочих сообщениях и в деловой переписке неэтично. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

«Их можно использовать при общении с давними партнерами, коллегами, хорошими знакомыми и друзьями. Словом, с теми адресатами, с кем такой формат устоялся. Однако в классической переписке по электронной почте с малознакомыми или в чате с руководителем все же стоит отказаться от этого», — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, не стоит сокращать слова вежливости в такой переписке. Например, писать «спс» вместо «спасибо», «пжлст» вместо «пожалуйста». Богачева также призвала не удалять отправленные сообщения без объяснения причины. Вместо этого можно написать: «Прошу прощения, информация больше не актуальна».

В целом специалист призвала соблюдать в переписке базовые правила русского языка.

Результаты опроса hh.ru (есть у «Газеты.Ru») до этого показали, что более половины опрошенных российских работодателей (58%) заявили, что забота о стабильности команды всегда была их приоритетом. Еще 22% начали активнее удерживать сотрудников в последние два года. С начала 2025 года об усилении мер заявили 5% респондентов, в 2024 году — 10%, с 2022 года — 7%.

Ранее стало известно, сколько российских фрилансеров вернулись на обычную работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами