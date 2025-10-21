На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокурора РФ назначили председателем совета генеральных прокуроров СНГ

Генпрокурора РФ Гуцана избрали председателем КСГП стран — участниц СНГ
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генпрокурор России Александр Гуцан избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран — участников СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение приняли участники проходящего в Душанбе 35-го заседания совета. По словам исполнительного секретаря КСГП Юрия Жданова, все решения, принятые в ходе мероприятия, вступили в силу.

10 октября генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев был назначен на эту должность на очередной трехлетний срок.

До этого все лидеры государств СНГ присутствовали на торжественном приеме президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Они собрались за столом, который был богато украшен цветами. Российский лидер Владимир Путин сел рядом со своим таджикистанским коллегой.

Следующий саммит глав стран СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении. Сопредседателями при этом станут Таджикистан и Узбекистан.

Ранее Нарышкин заявил о попытках Запада препятствовать развитию СНГ.

