На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Перми экс-главврача обвинили в получении взятки недвижимостью

СК: экс-главврача в Перми задержали за взятку на 17,6 млн рублей
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Перми задержали бывшего главного врача одного из медицинских учреждений, подозреваемого в получении взятки на сумму более 17,6 млн рублей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Пермскому краю.

По данным следствия, в июле 2021 года подозреваемый получил от руководителя нескольких коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка в Пермском районе. Вознаграждение предназначалось за покровительство при заключении и исполнении контрактов на поставку медицинских препаратов и изделий, их приемку и оплату.

Бывший руководитель медучреждения задержан, следствие готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Решение в отношении взяткодателя примут позже.

Как уточнили в ведомстве, преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Задержание провели при поддержке бойцов Росгвардии. Во время следственных действий изъяли документы и предметы, представляющие интерес для дела, допрашиваются свидетели.

Ранее лишенного неприкосновенности депутата Вороновского обвинили в получении взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами