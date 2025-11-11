В Перми экс-главврача обвинили в получении взятки недвижимостью

СК: экс-главврача в Перми задержали за взятку на 17,6 млн рублей

В Перми задержали бывшего главного врача одного из медицинских учреждений, подозреваемого в получении взятки на сумму более 17,6 млн рублей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Пермскому краю.

По данным следствия, в июле 2021 года подозреваемый получил от руководителя нескольких коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка в Пермском районе. Вознаграждение предназначалось за покровительство при заключении и исполнении контрактов на поставку медицинских препаратов и изделий, их приемку и оплату.

Бывший руководитель медучреждения задержан, следствие готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Решение в отношении взяткодателя примут позже.

Как уточнили в ведомстве, преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Задержание провели при поддержке бойцов Росгвардии. Во время следственных действий изъяли документы и предметы, представляющие интерес для дела, допрашиваются свидетели.

Ранее лишенного неприкосновенности депутата Вороновского обвинили в получении взятки.