В России призвали ввести «черные списки» с запретом на полеты для авиадебоширов

Авиаэксперт Гусаров: для авиадебоширов нужны черные списки с запретом на перелеты
Shutterstock/Bizi88

В России сегодня действуют очень лёгкие наказания в отношении авиадебоширов – штрафы не превышают 1-1,5 тыс. рублей. Чтобы решить эту проблему, нужны более строгие меры, включая «чёрные списки» пассажиров с запретом на перелёты на определённое время, заявил НСН главред портала Avia.ru Роман Гусаров.

Так он прокомментировал сообщение о том, что пассажирка рейса Москва-Сухум на борту закурила сигарету и отказалась её потушить. После посадки её забрала полиция, однако наказание ограничилось штрафом в 1,5 тыс. рублей. По словам Гусарова, наказания нарушителей на борту сегодня несоразмерны с последствиям их действий.

«Авиационная отрасль уже давно требует ужесточить их, потому что они не пугают дебоширов. Люди у нас стали уже юридически грамотными и прекрасно понимают, что могут себе позволить отвести душу, погулять на полную. Ну заплатит там кто-то эти полторы тысячи и плевать. «А что вы мне сделаете?» По закону ничего», — отметил эксперт.

По его мнению, решить эту проблему можно, значительно увеличив штраф. Однако часто нарушения себе позволяют пассажиры бизнес-класса, для которых и штраф в 50 тыс. рублей будет мелочью. Поэтому наряду с пересмотром суммы санкций следует также ввести «чёрные списки» пассажиров на федеральном уровне, считает Гусаров. Попавшие в них люди будут получать запрет на перелёты на определённое количество лет – от года до пяти, заключил авиаэксперт.

Напомним, о ситуации с женщиной, закурившей сигарету на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Сухум, сообщалось 2 ноября. Пассажирка шла к туалету с зажжённой сигаретой в руке, где её встретили бортпроводницы. Они убеждали её прекратить курить и вернуться на своё место, однако, судя по видео, женщина с ними спорила. Позднее пассажирка появилась в одном из отелей города, наказание за нарушение для неё составило 1,5 тыс. рублей.

Ранее рейс Магадан – Москва задержали из-за двух дебоширов на борту.

