Рейс Магадан – Москва задержали из-за двух дебоширов на борту

«Вести»: из-за дебоширов рейс Магадан – Москва задержали на 5 часов
Telegram-канал «ВЕСТИ Магадан»

Рейс МагаданМосква, который задержали более, чем на 4 часа, возвращается в аэропорт вылета из-за дебоширов. Об этом пишут магаданские «Вести» в Telegram-канале со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Как сообщается, борт из Магадана в Москву так и не вылетел из-за двух дебоширов. Их сняли с готового к вылету самолета. В момент, когда воздушное судно готовилось к вылету, поступил сигнал экипажа о нарушении порядка, и судно вернули на стоянку. Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителей с борта, после чего самолет прошел очередную проверку и получил разрешение на вылет в Москву.

По сообщению СМИ, 2 ноября в аэропорту Магадана произошел еще один инцидент: рейс из Хабаровска не смог совершить посадку из-за неблагоприятных погодных условий и был направлен на запасной аэродром.

15 августа в аэропорту Магадана президент РФ Владимир Путин торжественно возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба», посвященному сотрудничеству СССР и США в годы Второй мировой войны. Мемориал посвящен пилотам Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии, которые переправляли американские самолеты по воздушной трассе Аляска–Сибирь.

Ранее самолет затонул в Республике Алтай.

