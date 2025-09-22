На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рябков призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном

Рябков призвал Францию, Британию и Германию перестать провоцировать Иран
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков адресовал послам Франции и Великобритании, а также временному поверенному в делах Германии призыв прекратить провокации и вернуться за стол переговоров с Ираном по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщается в пресс-релизе МИД России по итогам встречи с представителями «Евротройки».

«Европейским странам-участницам СВПД адресован настоятельный призыв прекратить провокации, отказаться от своего эскалационного курса и вернуться на путь переговоров» — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается необходимость устранить «необоснованные подозрения» по факту иранского мирного атома, опираясь на международное право с учетом законных интересов Ирана.

28 августа европейские лидеры достигли консенсуса по вопросу возврата санкций в отношении Ирана. Принятое решение предусматривает активацию механизма «snapback», что автоматически приведет к возобновлению действия ограничений.

Ранее СМИ назвали место проведения переговоров Ирана и «евротройки».

