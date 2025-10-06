WSJ: Китай покупает нефть Ирана в обмен на строительство инфраструктуры

Китай строит в Иране объекты инфраструктуры в обмен на нефть, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, таким образом Китай обходит западные санкции и мировые платежные системы, покупая иранскую нефть практически по бартеру.

«Система <...> работает следующим образом: иранская нефть поставляется в Китай, к крупнейшему клиенту Тегерана, а взамен поддерживаемые государством китайские компании строят инфраструктуру в Иране», — говорится в публикации.

Собеседники издания утверждают, что по этой схеме было проведено до $8,4 млрд в виде нефтяных платежей за 2024 год. Деньги идут на финансирование китайских инфраструктурных проектов.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.

Позже заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Москва и Пекин сделали все возможное, чтобы избежать повторного введения санкций против Ирана, — ответственность за любые последствия ляжет на государства, проголосовавшие против проекта отсрочки рестрикций.

Ранее МИД РФ призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.