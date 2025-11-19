Туалетный апокалипсис: как скоро начнется эпидемия при отказе городской канализации

Запах нечистот на улицах, сточные воды на тротуарах, массовые вспышки гепатита, тифа, холеры и отказ медицинской системы — все это следствия полного отключения городской канализационной системы. По прогнозам нейросети, они произойдут буквально за пару месяцев. Во всемирный день туалета «Газета.Ru» попросила ИИ дать прогноз: что случится, если все туалеты в один момент перестанут работать. Эксперты прокомментировали апокалиптический сценарий.

Фаянсовый иммунитет

Некоторые инфекции передаются фекально-оральным способом. Это значит, что возбудитель инфекции «живет» в желудочно-кишечном тракте и выводится из зараженного организма с испражнениями или рвотными массами. Заражение возбудителем происходит через рот, например, если человек выпил загрязненную испражнениями воду.

Сегодня сложно представить место, в котором человек в быту напрямую контактировал бы с испражнениями: они смываются в унитаз, а не выплескиваются на улицу, как раньше. Именно подземная канализация значительно сократила вероятность контакта здорового человека и экскрементов больных. Поэтому современная канализация действительно помогает сдерживать источники заразы, не допуская начала пандемии. Но чего ждать, если городская канализационная система резко перестанет работать? Этот вопрос мы задали нейросети и получили отнюдь не радужный прогноз.

Апокалиптический сценарий

Канализационная система — критическая инфраструктура, которая при отказе может привести к настоящей катастрофе. Вот как, по версии нейросети, будут развиваться события при отключении городской канализации:

«В течение первых часов из-за невозможности смыва унитазы в домах и общественных местах быстро переполнятся. Люди начнут искать альтернативные способы утилизации отходов, скорее всего, выливая их прямо на улицу, в сточные канавы или в ливневую канализацию . На улицах сразу появится резкий неприятный запах от фекалий и мочи, скапливающихся в зданиях и вокруг них.

В течение первых дней сточные воды, содержащие патогенные микроорганизмы (кишечная палочка, сальмонелла и др.), начнут стекать по улицам и проникать в почву, природные водоемы (реки, озера) и грунтовые воды, которые могут быть источником питьевой воды. Из-за этого увеличивается риск контакта людей с нечистотами (например, при ходьбе или затоплении подвалов), что является прямым путем для заражения.

Это приведет к усилению эпидемической угрозы. Тепло и влажность ускорят размножение патогенов в стоячих нечистотах, а мухи и грызуны станут переносчиками инфекции , разнося загрязнение и заражая продукты питания и другие поверхности.

Спустя несколько недель появятся первые случаи диарейных заболеваний (дизентерия, сальмонеллез). Инкубационный период многих инфекций, передающихся водным и фекально-оральным путем (например, холера, гепатит А), позволяет им распространяться скрытно, пока не произойдет массовая вспышка.

Системы водоснабжения могут быть скомпрометированы. Если чистая вода недоступна, люди будут вынуждены использовать загрязненные источники, что немедленно приведет к эпидемии.

В таких условиях инфекции, такие как холера, дизентерия и брюшной тиф, начнут распространяться, увеличивая количество зараженных в геометрической прогрессии. Высокая плотность населения в городе станет идеальным условием для быстрой передачи болезней. Это может быстро перегрузить больницы, что затруднит лечение и увеличит смертность больных.

Таким образом, резкий и полный отказ канализации создаст условия для массовой вспышки инфекций в течение всего нескольких недель», — гласит ИИ-прогноз.

А это реально?

По словам врача-инфекциониста клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольги Столяровой и кандидата фармацевтических наук, доцента кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марии Золотаревой, такой сценарий действительно возможен.

«Конечно, при полном отказе канализации ситуация в городе постепенно станет напоминать те времена, когда канализации не существовало вовсе. До XIX века многие города не имели централизованной канализации, поэтому нечистоты сливались прямо на улицы или в реки, которые одновременно служили источником питьевой воды. Это приводило к массовому распространению инфекций, передающихся через воду, таких как холера и брюшной тиф. Основываясь на исторических и научных фактах, прогноз, предложенный нейросетью, выглядит вполне реальным в том случае, если канализационная система выйдет из строя и не будет предпринято никаких попыток это исправить», — отметила Золотарева.

При сбое или полном отказе городской канализации вырастет риск водных и пищевых вспышек кишечных инфекций.

Среди опасных бактериальных инфекций врач выделила холеру, тиф, дизентерию. По ее словам, это классические варианты водных эпидемий.

«Кроме них, высок риск возникновения эпидемий энтеротоксигенных и энтеропатогенных кишечных палочек, некоторые из которых опасны не только из-за диареи разной тяжести, но и гемолитико-уремического синдрома (тяжелое полиэтиологическое расстройство, которое проявляется сочетанием гемолитической анемии, тромбоцитопении и острой почечной недостаточности). Среди вирусных инфекций, которые представляют опасность в условиях неработающей канализации, я бы выделила гепатит А и гепатит E, норовирус, ротавирус и полиомиелит. Последний маловероятен в странах с хорошей вакцинацией, но теоретически возможен там, где низкий охват прививками или циркулируют вакцино-производные штаммы», — отметила доктор.

Опасность представляют и простейшие паразиты: возможны вспышки таких болезней, как лямблиоз, амебиаз, криптоспоридоз.

«Особый интерес представляет криптоспоридиоз, так как его возбудитель устойчив к хлору, и крупные водные эпидемии — они опасны для людей с пониженным иммунитетом. При нормальном иммунитете у пациента наблюдается повышение температуры, тошнота, неукротимая рвота, схваткообразные боли в животе, водянистая диарея, дегидратация. При иммунодефиците — лихорадка, увеличение периферических лимфоузлов, кашель, одышка, выделение слизистой мокроты», — рассказала врач.



Все описанные выше заболевания имеют схожие симптомы: водянистая диарея, рвота, признаки обезвоживания (слабость, сухость во рту, редкое мочеиспускание, головокружение), кровавый стул, высокая лихорадка, сильные боли в животе, потемнение мочи, светлый стул, лихорадка с миалгиями и выраженной слабостью.

Как объяснила Столярова, при отказе канализационной системы вспышки этих заболеваний почти неизбежны. Особенно опасны они для детей, пожилых, беременных, людей с хроническими заболеваниями, иммунодефицитами, а также тех, кто работает на ликвидации аварии канализации и часто контактирует со сточной водой.

«Риск вспышек растет из-за попадания сточных вод в источники питьевой воды (повреждение труб, отрицательное давление, обратный ток), заражения патогенами открытых водоемов и почвы, орошения сельхозпродукции загрязненной водой и дефицита гигиены (отсутствие возможности безопасно смывать и утилизировать фекалии, дефицит чистой воды для мытья рук). Кроме того, рост популяции грызунов и насекомых вокруг переполненных коллекторов и ливневок тоже может привести к распространению зоонозных инфекций», — заметила Столярова.

Инфекционист также отметила, что практические меры снижения риска нужно принимать уже в первые 72 часа после отключения канализации.

«Нужно объявить и соблюдать режим «кипяченая вода или бутилированная вода»: кипятить минимум одну минуту после закипания, а для больших объемов необходимо хлорирование по инструкциям местных служб. Также важно не употреблять сырые овощи или фрукты, которые могли быть помыты сомнительной водой, всегда готовить пищу. Очевидно, что нужно мыть руки с мылом, но, если вода сомнительная, лучше использовать спиртовой антисептик. Лучше избегать контакта кожи со сточной и паводковой водой, можно, например, работать в перчатках или сапогах», — рассказала врач.

Также доктор подчеркнула важность вакцинации. Сегодня существуют прививки от гепатита А, брюшного тифа, полиомиелита и оральные вакцины против холеры. Они могут значительно снизить риски заражения. Однако оба эксперта отмечают, что такой сценарий возможен лишь в том случае, если не будут приняты никакие меры по устранению проблемы, поэтому опасаться туалетного апокалипсиса не стоит.