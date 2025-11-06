На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сотни тысяч больных»: Онищенко заявил о нарастании пандемии холеры

Онищенко: пандемия холерой в мире нарастает – заразились более 500 тыс. человек
Максим Богодвид/РИА Новости

В мире продолжается и даже набирает темпы пандемия холеры, за неполный текущий год с января по сентябрь зарегистрировано более полумиллиона заразившихся. Фиксировались и случаи завоза болезни в Россию, однако вовремя принятые меры позволили предотвратить ее распространение, рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«За январь-сентябрь 2025 года в мире зарегистрировано 518,3 тысячи случаев холеры, и это большая цифра. Седьмая пандемия холеры продолжается, и два последних года нарастает», — сообщил эпидемиолог в пресс-центре НСН.

Если ситуация по всему миру не стабилизируется, не исключены новые случаи завоза болезни в страну, особенно на фоне того, что власти Турции пока не предоставили точных данных о количестве зараженных, предупредил врач. При этом он подчеркнул, что в России специалисты знают, как бороться с холерой, так как еще со времен СССР ранжировали территории страны по степени риска завоза и распространения.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что эпидемиологическая ситуация по холере в РФ остается стабильной и не вызывает угроз. В ведомстве заверили, что, несмотря на продолжающиеся вспышки холеры за рубежом, в частности на Гаити, где с начала года выявлено более 5,3 тыс. случаев, России распространение инфекции не грозит.

В данный момент в стране действует комплекс профилактических мер: проводится санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу, в том числе с использованием системы «Периметр». Эта работа позволяет предотвращать завоз инфекции и поддерживать эпидситуацию на стабильном уровне, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее россиянам рассказали, как можно заразиться холерой.

