В Уфе экс-прокурор получил 12 лет строгого режима за взятку

Бывший военный прокурор из Уфы получил 12 лет за взятку в 140 млн рублей

В Уфе суд вынес приговор в отношении бывшего военного прокурора Уфимского гарнизона, его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Суд приговорил его к 12 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах Прокуратуры Российской Федерации, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 10 лет.

По данным ведомства, в период с 25 января 2011 года по 29 сентября 2014 года подсудимый, являясь военным прокурором Уфимского гарнизона, совместно с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части района и адвокатом, получил в качестве взятки деньги и имущественные права на общую сумму 140 млн рублей. Взамен он способствовал незаконному заключению договоров аренды земельных участков общей площадью 132 923 кв. м, которые принадлежали Минобороны России.

Во время судебного следствия подсудимый нарушил меру пресечения и выехал за рубеж, откуда позже было предоставлено свидетельство о его кончине, уголовное дело было прекращено. Впоследствии бывший военный прокурор был обнаружен в Ленинградской области и задержан, дело возобновили.

Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении не признал. Отмечается, что на данный момент приговор не вступил в законную силу.

