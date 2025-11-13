На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Уфе экс-прокурор получил 12 лет строгого режима за взятку

Бывший военный прокурор из Уфы получил 12 лет за взятку в 140 млн рублей
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе суд вынес приговор в отношении бывшего военного прокурора Уфимского гарнизона, его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Суд приговорил его к 12 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах Прокуратуры Российской Федерации, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 10 лет.

По данным ведомства, в период с 25 января 2011 года по 29 сентября 2014 года подсудимый, являясь военным прокурором Уфимского гарнизона, совместно с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части района и адвокатом, получил в качестве взятки деньги и имущественные права на общую сумму 140 млн рублей. Взамен он способствовал незаконному заключению договоров аренды земельных участков общей площадью 132 923 кв. м, которые принадлежали Минобороны России.

Во время судебного следствия подсудимый нарушил меру пресечения и выехал за рубеж, откуда позже было предоставлено свидетельство о его кончине, уголовное дело было прекращено. Впоследствии бывший военный прокурор был обнаружен в Ленинградской области и задержан, дело возобновили.

Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении не признал. Отмечается, что на данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами