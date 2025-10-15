Суд арестовал зампрокурора Белгородской области

Басманный суд Москвы отправил под стражу бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова по делу об особо крупной взятке. Об этом пишет ТАСС.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Дмитрия, обвиняемого в преступлении, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сообщил судья.

Смирнова задержали после проведения полицейской проверки. Его подозревают в получении взятки.

38-летний зампрокурора был назначен на должность в конце сентября. До этого он три года занимал пост городского прокурора во Всеволожске Ленинградской области.

На прошлой неделе в Белгородской области задержали бывшего руководителя региональной налоговой Наталию Попову и экс-заместителя руководителя УФНС Сергея Кочергина. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее суд продлил арест экс-замглавы Брянской области и его сыну по делу о взятке.