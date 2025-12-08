Гражданин России задержан в Швеции по подозрению в съемке особо охраняемых объектов

В Швеции задержали мужчину с российским гражданством по подозрению в незаконной фотосъемке особо охраняемых объектов, а именно телевышек. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, мужчина фотографировал вышки в пригороде Стокгольма. Уточняется, что подозреваемого задержали 7 декабря, он будет допрошен в присутствии защитника. Также его подозревают в подготовке диверсии. Более подробная информация о задержанном или инциденте не предоставляется.

8 декабря сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 21-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе допроса он признался в поджоге вышки радиосвязи. Молодой человек рассказал, что связался с украинским куратором и общался с ним под псевдонимом «Смайл». Этим именем подозреваемый подписывал листы, которые его собеседник просил оставлять на местах поджога.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена». Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону инженер получил 13,5 года за передачу данных для Украины.