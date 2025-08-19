В Ростове-на-Дону инженер получил 13,5 года за передачу данных для Украины

В Ростове-на-Дону 54-летнему мужчине дали 13 лет и шесть месяцев заключения за передачу военных данных украинской стороне. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

По данным следствия и суда, мужчина передавал спецслужбам Украины сведения о размещении российской военной техники. Так, весной прошлого года он, будучи сотрудником промышленного предприятия, сообщил представителю Украины информацию, которую можно было использовать против Вооруженных сил (ВС) РФ.

Как писал канал, при задержании у фигуранта изъяли средства связи.

Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ, она предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы. Житель Ростова-на-Дону, как уточняется, будет отбывать срок в колонии строгого режима.

В начале августа Севастопольский городской суд вынес приговор 52-летнему жителю города Владимиру Макарову по аналогичной статье. Следствие установило, что с декабря 2023 по апрель 2024 года Макаров вступил в конфиденциальную связь с сотрудником Службы безопасности Украины. С апреля по июнь 2024 года собирал и передавал фотографии и сведения о расположении российских вооружений и военных объектов.

Ранее житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта.