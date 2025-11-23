Африканский континент раскалывается на две части, предупредили ученые

Ученые из Кильского университета установили, что Африканский континент находится в стадии долгосрочного раскола на два крупных фрагмента. Раскол может произойти через 5-10 миллионов лет вследствие рифтогенеза — процесса растяжения и дробления литосферы, который приводит к формированию новых тектонических структур. Результаты исследования опубликованы Journal of African Earth Sciences (JAES).

Первые данные о необычной геологической активности были получены еще в конце 1960-х годов в районе тектонической впадины и пустыни Афар — одном из самых экстремальных регионов планеты. Тогда ученые зафиксировали признаки глубокого разлома земной коры. Однако только сейчас современные методы анализа позволили проследить этот процесс с высокой детализацией.

Исследователи объединили архивные геофизические наблюдения с результатами новых измерений намагниченности горных пород, что дало более точное представление о движении тектонических плит. Работа показала, что раскол между Африкой и Аравийским полуостровом уже начался: участки коры по разные стороны рифта медленно расходятся, подобно частям гигантского пазла.

Эти структуры отражают глубокие процессы растяжения литосферы, которые продолжаются десятки миллионов лет. По данным ученых, в перспективе 5-10 миллионов лет Африка разделится на две независимые суши: восточную, уходящую к Индийскому океану, и западную, формирующую основной массив континента.

Авторы подчеркивают, что подобные геологические трансформации крайне длительны, но их последствия будут масштабными. Расширение рифта в конечном итоге может привести к образованию нового океана, а также перестройке регионального климата и ландшафтов.

