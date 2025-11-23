На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Африканский континент раскалывается на две части, предупредили ученые

JAES: раскол африканского континента на две части сформирует новый океан
close
U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey/Wikimedia Commons

Ученые из Кильского университета установили, что Африканский континент находится в стадии долгосрочного раскола на два крупных фрагмента. Раскол может произойти через 5-10 миллионов лет вследствие рифтогенеза — процесса растяжения и дробления литосферы, который приводит к формированию новых тектонических структур. Результаты исследования опубликованы Journal of African Earth Sciences (JAES).

Первые данные о необычной геологической активности были получены еще в конце 1960-х годов в районе тектонической впадины и пустыни Афар — одном из самых экстремальных регионов планеты. Тогда ученые зафиксировали признаки глубокого разлома земной коры. Однако только сейчас современные методы анализа позволили проследить этот процесс с высокой детализацией.

Исследователи объединили архивные геофизические наблюдения с результатами новых измерений намагниченности горных пород, что дало более точное представление о движении тектонических плит. Работа показала, что раскол между Африкой и Аравийским полуостровом уже начался: участки коры по разные стороны рифта медленно расходятся, подобно частям гигантского пазла.

Эти структуры отражают глубокие процессы растяжения литосферы, которые продолжаются десятки миллионов лет. По данным ученых, в перспективе 5-10 миллионов лет Африка разделится на две независимые суши: восточную, уходящую к Индийскому океану, и западную, формирующую основной массив континента.

Авторы подчеркивают, что подобные геологические трансформации крайне длительны, но их последствия будут масштабными. Расширение рифта в конечном итоге может привести к образованию нового океана, а также перестройке регионального климата и ландшафтов.

Ранее у побережья северных Курил произошли два землетрясения за пять минут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами