Библиотеку Лувра затопило грязной водой, пострадали сотни документов

В Лувре из-за протечки труб в библиотеке пострадали сотни документов
Gonzalo Fuentes/Reuters

В библиотеке Лувра сотни документов затопило грязной водой из-за протечки труб, передает BFMTV.

Заместитель главного администратора музея Франсис Стейнбок рассказал, что 26 ноября от воды пострадал один из трех залов библиотеки департамента египетских древностей. Ущерб был нанесен 300-400 документам.

«Эти произведения намокли в результате протечки трубы… Их вынесли, открыли, и сейчас проводится тонкая работа по их осушению страница за страницей с помощью промокательной бумаги», — сказал представитель Лувра.

Стейнбок уточнил, что речь идет о периодических, справочных изданиях и археологических журналах. Самые старые из них относятся к рубежу конца XIX-начала XX века. Эти источники используют египтологи, сотрудники музея и студенты.

Заместитель администратора признал многолетние проблемы с системой вентиляции и отопления в Лувре и отметил, что в затопленной зоне планируют ее обновить.

Телеканал передал, что причиной затопления стало ошибочное открытие клапана.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет.

Ранее была установлена личность элегантного «детектива» у ограбленного Лувра.

