В ограблении Лувра нашли славянский след. Заказчики говорили с «акцентом»

Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра, которое произошло 19 октября. Газета Le Parisien со ссылкой на показания подозреваемого рассказала, что у организаторов преступления был «славянский акцент». Одному из грабителей они заказали «обычную кражу со взломом», за которую пообещали заплатить €15 тыс. Другого завербовали за день до преступления. Le Monde пишет, что преступники проникли в здание через балкон, который еще в 2021 году называли уязвимым местом.

Один из задержанных по подозрению в ограблении Лувра 39-летний Абдулай Н. на допросе рассказал, что у организаторов преступления был славянский акцент. Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на его показания.

По словам подозреваемого, за несколько дней до ограбления с ним связались двое мужчин «со славянским акцентом» и якобы предложили совершить «обычную кражу со взломом», пообещав вознаграждение в размере €15 тыс. Абдулай Н. утверждал, что не знал, что грабит именно Лувр. Он думал, что ему предложили кражу из «заброшенного магазина». При этом Le Parisien отметила, что преступники проникли в здание со стороны набережной Франсуа Миттерана — непосредственно напротив «знаменитого входа со стороны пирамиды».

Еще один подозреваемый Айед Г. сообщил, что его завербовали за день ограбления. Единственное, что он смог рассказать о вербовщике, это его псевдоним. Третий предполагаемый преступник, 37-летний Слиман К., отрицал свою причастность к ограблению.

Как уточнила газета, полиция с осторожностью относится к показаниям задержанных. Однако правоохранители не исключают, что в ходе расследования выйдут на зарубежных спонсоров преступления.

Как планировали «ограбление века»

По данным Le Parisien, расследование показало, что ограбление не было спонтанным, а являлось тщательно спланированным, потребовало подготовки и использования сложных методов маскировки. Так, полиция установила, что для преступления было использовано несколько тайных или «военных» телефонов. Один из них применяли для разведки в районе музея 22, 23 и 29 сентября — почти за месяц до ограбления.

Еще один телефон использовали исключительно для того, чтобы украсть автовышку. Мужчина, который представлялся именем Уссаман Диалло, договорился о встрече с представителем компании по аренде такой техники. При передаче автовышки двое мужчин в капюшонах стали угрожать сотруднику, требуя отдать ключи и показать им местонахождение трекера на грузовике. Устройство для отслеживания, установленное на машине, они тут же сорвали.

Третий телефон, как отмечает газета, использовал один из подозреваемых. При этом в аппарате не было SIM-карты, а все звонки осуществлялись через Wi-Fi-сеть.

По данным Le Monde, грабители проникли в Лувр через балкон, который проверка компании Van Cleef & Arpels определила как уязвимое место еще в 2018 году. В отчете говорилось, что на него можно попасть с помощью подъемного механизма, то есть именно так, как это сделали преступники в день ограбления .

«Чтобы проиллюстрировать свои опасения, эксперты Van Cleef & Arpels даже упоминают в наглядном документе гипотезу использования опытными преступниками автовышки», — сообщила газета.

На ограбление преступникам понадобилось около семи минут. За это время они успели вынести из Лувра девять исторических драгоценностей французской короны. При этом, как уточнила Le Parisien, грабители начали паниковать из-за быстрой реакции полиции и оставили на месте преступления следы ДНК, а также кусок куртки.

По одной из версий, организаторы — представители традиционной организованной преступности, которые поручили ограбление непрофессионалам, чтобы избежать подозрений со стороны правоохранителей.

Что известно о подозреваемых?

25 ноября стало известно, что парижская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра. По данным Le Parisien, все четыре преступника знакомы друг с другом, так как проживали в северном пригороде Парижа Обервилье.

37-летний Слиман К. до ограбления судил любительские матчи. Его сообщник 35-летний Айед Г. приехал во Францию в 2010 году из Алжира. 39-летний Абдулай Н. был блогером. О последним подозреваемом пока ничего не известно, кроме того, что он родился в Обервилье.

Как сообщила прокурор Парижа Лор Бекко, все четверо были неопытными и «удивительно неквалифицированными ворами». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы по статьям об «организованном ограблении» и «сговоре с целью совершения преступлений».