Сильная волна едва не смыла автомобиль с людьми на Камчатке

На Камчатке мощная волна едва не смыла автомобиль с рыбаками
true
true
true
close
Zacarias da Mata/Shutterstock/FOTODOM

Сильная волна едва не смыла автомобиль с рыбаками в море на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Это произошло, когда мужчины ехали на рыбалку по дороге на косе от поселка Октябрьского до мыса Левашова.

Есть ли повреждения у автомобиля в результате удара волны, не уточняется.

В МЧС по Камчатскому краю рассказали, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 57 афтершоков (они могут вызывать волны, включая цунами) магнитудой от 3,5 до 6,2., из них пять ощущаемых.

В конце октября специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщали, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10. Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово.

Ранее подводное течение утянуло россиянина под воду на Пхукете.

