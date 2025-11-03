На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист из России утонул во время купания на Пхукете на глазах у друзей

Phuket News: подводное течение утянуло россиянина под воду на Пхукете
Россиянин пропал во время купания на Пхукете. Об этом говорится на портале The Phuket News.

Инцидент произошел утром 3 ноября в южной части пляжа Найтон, когда там купалась группа туристов из России. Около 09:00 31-летний Дмитрий З. пропал из поля зрения своих спутников. По словам подруги Дмитрия, сильная волна утянула его под воду. Он так и не вынырнул, после чего на пляж вызвали спасателей.

Водолазы обследовали прибрежную зону в сложных условиях, но пропавшего не обнаружили. Полицейские и спасатели также осмотрели близлежащую территорию. Власти сообщили, что поиски туриста продолжаются.

До этого в Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца, которые длились два месяца. 24 августа тренер и мастер спорта Николай Свечников не пришел к финишу во время массового заплыва, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее российский бизнесмен утонул на Пхукете в первый день отпуска.

