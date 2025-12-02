ФНС ликвидировала фонд дочери Долиной спустя 2 месяца

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала благотворительный фонд, который основала Ангелина Долина, дочь певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что фонд был учрежден в 2013 году, а в январе 2021-го его учредителем стала наследница Долиной. Организация просуществовала всего до марта того же года, как к ней присоединилась Ангелина.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ «эффектом Долиной». Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес.

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее блогерша Лерчек отказалась признавать вину по делу о выводе средств за рубеж.