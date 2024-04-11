Россияне рассказали, почему они помогают нуждающимся

Большинство россиян готовы прийти на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, почему россияне участвуют в благотворительных и гуманитарных инициативах.

Почти половина (42%) опрошенных заявили, что они помогают всем, кто нуждается в помощи. Также 25% россиян помогают друзьям и близким, 15% помогают, когда история трогает их сердце, а еще 10% приходят на помощь по просьбе.

Чуть больше половины опрошенных (52%) заявили, что они помогают другим всю свою сознательную жизнь, еще 16% — последние 10 лет, 14% начали принимать участие в благотворительности последние 2 года, а 18% пока не помогали нуждающимся.

Среди самых популярных причин, по которым россияне занимаются благотворительной и гуманитарной помощью, стала эмпатия (34%), 25% — личные знакомства, 28% оказывались на месте тех, кто нуждается в помощи, а 13% вдохновили СМИ и медиа.

Почти половина респондентов (45%) помогают другим финансами, 43% покупают необходимые вещи, 7% становятся волонтерами, а 5% — донорами.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 марта по 4 апреля 2024 года. Всего в исследовании приняли участие 32 001 интернет-пользователь.