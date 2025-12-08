Россиянам объяснили, почему магний не помогает бороться с бессонницей

Существует распространенное мнение, что магний является универсальным средством против стресса, усталости, а также проблем со сном. Однако нередко его роль в этом вопросе преувеличивают. Об этом kp.ru рассказал врач-нейроэндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Пироговского университета Юрий Потешкин.

По словам специалиста, эффективность средств с магнием для устранения у взрослых людей симптомов, в числе которых и бессонница, не имеет подтверждения.

«Как правило, их причиной служит целый комплекс факторов жизни современных людей. И нехватка магния здесь далеко не на первом месте», — объяснил Потешкин.

Он отметил, что магний действительно нужен организму, поскольку он принимает участие в работе нервной системы и энергетических процессах внутри клеток. Однако многие люди сталкиваются с легким дефицитом этого минерала, который обычно не приводит к серьезным последствиям.

Эксперт добавил, что лекарства помогают при выраженной нехватке магния, которой свойственные такие симптомы, как спазмы, судороги и тремор.

