На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему магний не помогает бороться с бессонницей

Доктор Потешкин: эффективность магния для улучшения сна не подтверждена
true
true
true
close
Shutterstock

Существует распространенное мнение, что магний является универсальным средством против стресса, усталости, а также проблем со сном. Однако нередко его роль в этом вопросе преувеличивают. Об этом kp.ru рассказал врач-нейроэндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Пироговского университета Юрий Потешкин.

По словам специалиста, эффективность средств с магнием для устранения у взрослых людей симптомов, в числе которых и бессонница, не имеет подтверждения.

«Как правило, их причиной служит целый комплекс факторов жизни современных людей. И нехватка магния здесь далеко не на первом месте», — объяснил Потешкин.

Он отметил, что магний действительно нужен организму, поскольку он принимает участие в работе нервной системы и энергетических процессах внутри клеток. Однако многие люди сталкиваются с легким дефицитом этого минерала, который обычно не приводит к серьезным последствиям.

Эксперт добавил, что лекарства помогают при выраженной нехватке магния, которой свойственные такие симптомы, как спазмы, судороги и тремор.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков до этого предупредил, что бессонница чревата не только снижением концентрации, раздражительностью и ухудшением качества жизни в целом, но и повышенным риском диабета, рака, инфаркта и инсульта.

Ранее врач назвал простой метод самодиагностики бессонницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами