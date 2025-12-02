На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал простой метод самодиагностики бессонницы

РuffPost: нарушения сна три раза в неделю могут говорить о бессоннице
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Отличить бессонницу от кратковременных нарушений сна помогает эффективный метод «3-3-3». Об этом изданию РuffPost рассказал врач-анестезиолог Санни Найи (Больница Чаринг - Кросс, Великобритания)

Найи пояснил, что о бессоннице можно говорить, если нарушения сна возникают как минимум три ночи в неделю, продолжаются не менее трех месяцев и влияют минимум на три аспекта дневной жизни — например, вызывают усталость, затуманенное сознание или перепады настроения. В таких случаях, подчеркнул врач, проблема выходит за рамки неправильного образа жизни и требует внимания.

Он отметил, что бессонница не ограничивается только трудностями при засыпании: ее проявления включают ухудшение настроения, снижение концентрации и работоспособности из-за несоблюдения правил сна. Среди частых причин Найи выделил стресс, употребление алкоголя и неблагоприятные условия в спальне.

Для снижения риска он рекомендовал поддерживать регулярную физическую активность, соблюдать режим дня, обеспечивать в спальне темноту, тишину и прохладу, а также выбирать удобное постельное белье.

Ранее опрос показал, что 78% россиян с бессонницей не лечат расстройство.

