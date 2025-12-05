Россиянам рассказали, чем чревата бессонница

Бессонница чревата не только снижением концентрации, раздражительностью и ухудшением качества жизни в целом, но и повышенным риском диабета, рака, инфаркта и инсульта. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Основной причиной бессонницы является несоблюдение гигиены сна: нерегулярный график, употребление пищи или алкоголя перед сном, шум и свет в спальне. Качество сна также зависит от правильного матраса. Нарушения цикла сон/бодрствование, вызванные сменным графиком или перелетами через часовые пояса, также ведут к бессоннице», — рассказал специалист.

Чтобы улучшить качество сна, он посоветовал ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные; создавать комфортные условия для сна: темнота, тишина, прохлада; избегать чая, кофе и алкоголя за несколько часов до отбоя; регулярно заниматься физической активностью, но не позднее, чем за три часа.

Врач-анестезиолог Санни Найи (Больница Чаринг — Кросс, Великобритания) до этого назвал простой метод самодиагностики бессонницы.

Он пояснил, что о бессоннице можно говорить, если нарушения сна возникают как минимум три ночи в неделю, продолжаются не менее трех месяцев и влияют минимум на три аспекта дневной жизни — например, вызывают усталость, затуманенное сознание или перепады настроения.

