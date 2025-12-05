На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чем чревата бессонница

Врач Новиков: бессонница может привести к диабету, инфаркту и инсульту
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Бессонница чревата не только снижением концентрации, раздражительностью и ухудшением качества жизни в целом, но и повышенным риском диабета, рака, инфаркта и инсульта. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Основной причиной бессонницы является несоблюдение гигиены сна: нерегулярный график, употребление пищи или алкоголя перед сном, шум и свет в спальне. Качество сна также зависит от правильного матраса. Нарушения цикла сон/бодрствование, вызванные сменным графиком или перелетами через часовые пояса, также ведут к бессоннице», — рассказал специалист.

Чтобы улучшить качество сна, он посоветовал ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные; создавать комфортные условия для сна: темнота, тишина, прохлада; избегать чая, кофе и алкоголя за несколько часов до отбоя; регулярно заниматься физической активностью, но не позднее, чем за три часа.

Врач-анестезиолог Санни Найи (Больница Чаринг — Кросс, Великобритания) до этого назвал простой метод самодиагностики бессонницы.

Он пояснил, что о бессоннице можно говорить, если нарушения сна возникают как минимум три ночи в неделю, продолжаются не менее трех месяцев и влияют минимум на три аспекта дневной жизни — например, вызывают усталость, затуманенное сознание или перепады настроения.

Ранее врач ответил, поможет ли подсчет овец быстрее уснуть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами