Россияне стали массово скупать мясо лошадей

Россияне стали массово скупать конину перед наступлением года лошади
В преддверии наступления 2026 года – года Красной Огненной Лошади по восточному календарю – в России наблюдается повышенный интерес к конине в качестве угощения на праздничном столе. Аналитики системы «Честный знак» отмечают значительный рост объемов производства тушенки из конины, пишет Telegram-канал Baza.

В марте было произведено 39 тонн этого продукта, в июле – 76 тонн, в августе – 118 тонн, а в октябре – уже 276 тонн. Эксперты объясняют эту динамику растущим потребительским спросом. Российские фермеры также подтверждают увеличение популярности конских деликатесов, отмечая рост продаж не только тушенки, но и вяленой конины, а также колбас с добавлением конины, сала и специй.

Спрос на конину может быть частично обусловлен поверьями о том, что присутствие этого мяса на новогоднем столе поможет «умилостивить» символ года и привлечь удачу. Не менее важным считается и выбор наряда для встречи Нового года.

Однако рост спроса на конину может иметь и более практичные причины. В преддверии праздников цены на продукты традиционно растут, поэтому эксперты рекомендуют россиянам делать запасы заранее. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов советует приобретать консервы, заправки для салатов, маринованные огурцы, красную икру, растительное масло, крупы для салатов и гарниров, сладости, компоненты для десертов, а также сладкие напитки. Кроме того, стоит заранее позаботиться о приобретении птицы, которую можно хранить в морозильной камере до Нового года.

Красная Огненная Лошадь ассоциируется со страстью, энергией и свободой, поэтому рекомендуется выбирать наряды, отражающие уверенность, смелость и элегантность. Основным цветом считается красный, который можно сочетать с кремовым, карамельным или золотистым.

Ранее в Госдуме объяснили, почему магазины начали продавать новогодние товары в октябре.

