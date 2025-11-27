Франция арестовала двух граждан РФ по подозрению в шпионаже

Французская полиция арестовала четырех человек, включая двух граждан России, по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на парижскую прокуратуру.
Отмечается, что одна из задержанных Анна имеет двойное гражданство. Французское разведывательное агентство DGSI наблюдало за ней с января. Также силовики задержали двух французов и россиянина.
Следствие считает, что женщина занималась сбором разведывательной информации: она пыталась добывать данные у руководителей французских компаний и создала ассоциацию SOS Донбасс, выступающую против поставок оружия Украине.
Французские власти официально не называют страну, в интересах которой работали шпионы. Сейчас Анне грозит 45 лет тюрьмы и штраф в размере €600 тысяч.
До этого французский телеканал LCI выпустил сюжет, посвященный рекомендациям латвийской разведки по выявлению потенциальных российских шпионов и диверсантов. В нем перечислены «характерные признаки» российских шпионов.
Согласно этому пособию, главными чертами шпионов из России являются короткая стрижка, рюкзак и неопрятный внешний вид.
Ранее в Латвии за решетку отправили 72-летнего пенсионера, признанного российским шпионом.