Франция арестовала двух граждан РФ по подозрению в шпионаже

Reuters: Франция подозревает четырех человек, включая двух россиян, в шпионаже

Французская полиция арестовала четырех человек, включая двух граждан России, по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что одна из задержанных Анна имеет двойное гражданство. Французское разведывательное агентство DGSI наблюдало за ней с января. Также силовики задержали двух французов и россиянина.

Следствие считает, что женщина занималась сбором разведывательной информации: она пыталась добывать данные у руководителей французских компаний и создала ассоциацию SOS Донбасс, выступающую против поставок оружия Украине.

Французские власти официально не называют страну, в интересах которой работали шпионы. Сейчас Анне грозит 45 лет тюрьмы и штраф в размере €600 тысяч.

До этого французский телеканал LCI выпустил сюжет, посвященный рекомендациям латвийской разведки по выявлению потенциальных российских шпионов и диверсантов. В нем перечислены «характерные признаки» российских шпионов.

Согласно этому пособию, главными чертами шпионов из России являются короткая стрижка, рюкзак и неопрятный внешний вид.

Ранее в Латвии за решетку отправили 72-летнего пенсионера, признанного российским шпионом.