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В МИД предупредили, что под ударом спецслужб Дании может оказаться любой россиянин

В МИД РФ заявили об отсутствии доказательств у Дании вины задержанной россиянки

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Atef Hassan/Reuters

Под ударом спецслужб Дании на сегодняшний день может оказаться любой россиянин. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«МИД России держит на контроле ситуацию с российской гражданкой, задержанной в Дании 11 июня по подозрению в оказании содействия иностранным спецслужбам. Никаких доказательств ее противоправной деятельности датскими властями не предъявляется», — заявила она.

По словам дипломата, под ударом спецслужб Дании может оказаться любой россиянин, Москва продолжит защищать права выходцев из России за рубежом.

11 июня гражданку России задержали в Дании по подозрению в содействии российской разведке. Арест состоялся при сотрудничестве полиции Южной Зеландии и Лолланд-Фальстера.

Отмечалось, что женщина в течение нескольких лет получала деньги из российского фонда, в котором офицеры разведки занимают самые центральные должности.

Ей предъявили обвинение в нарушении статьи 108 Уголовного кодекса, которая касается предоставления возможности иностранной разведке действовать в Дании, включая сотрудничество в осуществлении деятельности по оказанию влияния. Ее должны отпустить после допроса.

Ранее посол РФ в Дании назвал провокацией задержание россиянки.

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