Как в «Пункте назначения»: прут весом в 100 кг оторвался и пронзил пассажира легковушки

В Малайзии вал массой 110 кг оторвался от грузовика и пронзил водителя минивэна, ехавшего следом со своей семьей. Об этом сообщает The Straits Times.

«Пострадавший, г-н Джухари Мурид, 63 года, ехал со своей женой г-жой Зайной Халид, 58 лет, в минивэне, которым управлял его брат, Аспар, 56 лет, вместе с двумя другими братьями и сестрами из Сенггаранга, Бату Пахат», — отмечается в публикации.

Тяжелый металлический вал пробил лобовое стекло автомобиля с левой стороны и попал в лицо пассажира (в Малайзии установлено левостороннее движение с правым расположением руля). Пострадавший получил тяжелые травмы головы, выжить ему не удалось. Кроме мужчины, сидевшего на переднем пассажирском кресле, вал никого не задел.

