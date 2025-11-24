На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Как в «Пункте назначения»: прут весом в 100 кг оторвался и пронзил пассажира легковушки

В Малайзии 110-килограммовый железный прут пронзил пассажира автомобиля
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Малайзии вал массой 110 кг оторвался от грузовика и пронзил водителя минивэна, ехавшего следом со своей семьей. Об этом сообщает The Straits Times.

«Пострадавший, г-н Джухари Мурид, 63 года, ехал со своей женой г-жой Зайной Халид, 58 лет, в минивэне, которым управлял его брат, Аспар, 56 лет, вместе с двумя другими братьями и сестрами из Сенггаранга, Бату Пахат», — отмечается в публикации.

Тяжелый металлический вал пробил лобовое стекло автомобиля с левой стороны и попал в лицо пассажира (в Малайзии установлено левостороннее движение с правым расположением руля). Пострадавший получил тяжелые травмы головы, выжить ему не удалось. Кроме мужчины, сидевшего на переднем пассажирском кресле, вал никого не задел.

Ранее в Санкт-Петербурге опрокинулся реанимобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами