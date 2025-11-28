В Оренбурге 19-летней девушке ампутировали ногу после падения дерева

Жительнице Оренбурга ампутировали ногу после того, как на нее упало дерево. Видео с моментом падения опубликовал Telegram-канал UTV.

Несчастный случай произошел с 19-летней оренбурженкой днем 27 ноября во дворе жилого дома №14 на улице Промышленной. Сухое дерево рухнуло на девушку и прижало ее асфальту. Она громко закричала от боли.

На место вызвали скорую, которая экстренно доставила пострадавшую в больницу. Однако врачам не удалось сохранить девушке ногу.

«Это чудовищная ситуация. Выражаю соболезнования пострадавшей и ее семье», — прокомментировал инцидент врио главы Оренбурга Альберт Юмадилов.

По данным kp.ru, местные жители давно жаловались на дерево, ставшее причиной трагедии, и неоднократно просили коммунальщиков его спилить.

СК по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проверку по факту инцидента также проводит региональная прокуратура.

Ранее девушке ампутировали руки после того, как персонал столичного соцдома связал ее колготками.