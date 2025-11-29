Дед Мороз впервые окунул ноги в Бенгальском заливе

Дед Мороз из Великого Устюга встретился с детьми в Русском доме в Ченнаи, сообщает пресс-служба дома.
«В прошлом году встреча с новогодним волшебником оставила неизгладимые впечатления, и они его очень ждали», — рассказал руководитель Русского дома Александр Додонов.
Дед Мороз впервые посетил Панча Ратхас и масляный шар Кришны.
Также Дед Мороз впервые побывал на берегу Бенгальского залива и окунул в нем ноги.
Следующей остановкой в путешествии Деда Мороза станет Мумбаи. Ранее он посетил Нью-Дели.
Предпраздничная поездка состоялась при поддержке Русского дома в Нью-Дели и Индийской ассоциации российских соотечественников.