На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы способы отличить аллергию от пищевой непереносимости

Иммунолог Логина: пищевой непереносимости характерны симптомы со стороны с ЖКТ
true
true
true
close
Shutterstock

Отличить пищевую аллергию от пищевой непереносимости помогут реакции организма. Эти похожие друг на друга состояния имеют разные причины, симптомы и подходы к лечению. Об этом RT рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«Пищевая непереносимость чаще всего сопровождается симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а вот пищевая аллергия — это уже аллергические симптомы со стороны органов дыхания, кожи», — объяснила специалист.

Она отметила, что у пациентов, имеющих аллергию на пыльцу, может возникнуть перекрестная пищевая аллергия. Например, у людей с аллергией на березу бывает реакция на косточковые фрукты, такие как яблоки, персики или груши. Помимо этого, у них может возникнуть непереносимость бананов и моркови.

По словам иммунолога, лечить такое состояние нужно с помощью аутолимфоцитотерапии, воздействующей сразу на несколько видов аллергии. Логина отметила, что у такого метода нет побочных эффектов, поскольку пациенту вводят собственные иммунные клетки. При этом период лечения сокращается до четырех недель у взрослых и до трех недель у детей.

Пищевая непереносимость, в свою очередь, связана с ферментной недостаточностью или заболеваниями ЖКТ. Она может появиться уже во взрослом возрасте как осложнение.

Врач-аллерголог, иммунолог клиники Soft Medical Center Селма Аршба до этого предупредила, что зимой аллергены накапливаются в квартирах, провоцируя постоянную заложенность носа, зуд и бесконечные «простуды» без температуры. Она порекомендовала проветривать помещение три раза в день по 5-10 минут, а также поддерживать влажность на уровне 40-50%.

Ранее врач перечислила самые аллергенные продукты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами