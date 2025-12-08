Названы способы отличить аллергию от пищевой непереносимости

Отличить пищевую аллергию от пищевой непереносимости помогут реакции организма. Эти похожие друг на друга состояния имеют разные причины, симптомы и подходы к лечению. Об этом RT рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«Пищевая непереносимость чаще всего сопровождается симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а вот пищевая аллергия — это уже аллергические симптомы со стороны органов дыхания, кожи», — объяснила специалист.

Она отметила, что у пациентов, имеющих аллергию на пыльцу, может возникнуть перекрестная пищевая аллергия. Например, у людей с аллергией на березу бывает реакция на косточковые фрукты, такие как яблоки, персики или груши. Помимо этого, у них может возникнуть непереносимость бананов и моркови.

По словам иммунолога, лечить такое состояние нужно с помощью аутолимфоцитотерапии, воздействующей сразу на несколько видов аллергии. Логина отметила, что у такого метода нет побочных эффектов, поскольку пациенту вводят собственные иммунные клетки. При этом период лечения сокращается до четырех недель у взрослых и до трех недель у детей.

Пищевая непереносимость, в свою очередь, связана с ферментной недостаточностью или заболеваниями ЖКТ. Она может появиться уже во взрослом возрасте как осложнение.

Врач-аллерголог, иммунолог клиники Soft Medical Center Селма Аршба до этого предупредила, что зимой аллергены накапливаются в квартирах, провоцируя постоянную заложенность носа, зуд и бесконечные «простуды» без температуры. Она порекомендовала проветривать помещение три раза в день по 5-10 минут, а также поддерживать влажность на уровне 40-50%.

