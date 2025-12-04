Врач объяснила, почему зимой может усиливаться аллергия

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач Аршба: сухой воздух в квартире может вызывать аллергию
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Зимой отсутствует пыльца, однако аллергены накапливаются в квартирах, провоцируя постоянную заложенность носа, зуд и бесконечные «простуды» без температуры. Специалисты называют это зимним пылевым синдромом, сообщила в беседе с РИАМО врач – аллерголог-иммунолог клиники Soft Medical Center Селма Аршба.

«Когда разогреваются батареи и закрываются окна, мы перестаем проветривать помещения. Воздух становится сухим, а влажность в квартире падает ниже 40%. Для слизистых носа и дыхательных путей это испытание: они пересыхают, становятся уязвимыми, и любая пыль оседает прямо на воспаленной поверхности», — отметила специалист.

Еще в теплой и непроветриваемой квартире активнее размножаются микроскопические клещи домашней пыли — Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae. Они питаются частицами кожи и обитают в постельном белье, матрасах, коврах и мягких игрушках. Их продукты жизнедеятельности являются мощными аллергенами.

Врач посоветовала проветривать квартиру трижды в день по 5-10 минут и поддерживать влажность на уровне 40-50%. Если воздух слишком сухой, стоит использовать увлажнитель. Постельное белье необходимо стирать при 60 °C, матрас и подушки держать в защитных чехлах, а от ковров лучше отказаться.

Врач-аллерголог Владимир Болибок до этого рассказал, какие новогодние елки наиболее аллергенные.

Лидируют, по его словам, искусственные ели, поскольку они хранятся несколько лет, из-за чего на них скапливается бытовая пыль, провоцирующая аллергические реакции. Эксперт посоветовал регулярно мыть дерево от пыли или пылесосить его.

Ранее россиян предупредили о вреде увлажнителя воздуха для глаз.

