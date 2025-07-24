Врач перечислила самые аллергенные продукты

К самым аллергенным продуктам относятся яйца, орехи, соя, молоко, бананы, рыба и морепродукты. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина.

К слову, как отмечал в интервью газете «Известия» профессор, главный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус, у аллергиков снижены риски развития некоторых видов онкологии.

«Еще некоторые страны включают кунжут, горчицу, сельдерей. Но перечислять можно бесконечно, здесь важно, что истинная аллергия зависит от иммунной системы и включает или не включает выработку антител. От этого зависит состояние организма в целом», — подчеркнула Соломатина.

Она добавила, что реакция организма на продукты питания во многом зависит от генетики.

Недавно американские ученые выяснили, что люди с некоторыми видами аллергии могут быть менее подвержены риску развития рака легких.

Наличие аллергического ринита оказалось связано со снижением риска развития онкологического заболевания на 26%. У мужчин неожиданным защитным фактором выступила экзема — хроническое воспалительное заболевание кожи. У женщин общая аллергическая предрасположенность ассоциировалась со сниженным риском, однако конкретно ринит статистически значимого эффекта не оказывал.

Ранее россиянам раскрыли связь глистов с возникновением аллергии.